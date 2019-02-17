Уголовное дело возбудили по факту драки на Волгоградском проспекте

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») после массовой драки около метро «Волгоградский проспект» в Москве.

«По данным следствия, 17 февраля 2019 года возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице», — цитирует телеканал РЕН ТВ старшего помощника руководителя ГСУ СК Москвы Юлию Иванову.

Следствию удалось выяснить, что драка началась в ходе конфликта между работниками автомойки.

Инцидент произошел 17 февраля. В потасовке приняли участие около десяти человек. Двое из них получили смертельные ножевые ранения. Один пострадавший скончался до прибытия полиции на место происшествия, второй был госпитализирован с ранением в области груди.