Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии

Глава Белого дома попросил западные страны забрать из Сирии и предать суду свыше 800 граждан Европы, воевавших в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом американский лидер написал 16 февраля на своей странице в Twitter, отметив, что «халифат вот-вот падет».

В противном случае США будут вынуждены отпустить боевиков на свободу, добавил глава Белого дома. А после этого, по мнению Трампа, они направятся в Европу, уточняет The Gardian.

«Мы делаем так много и тратим так много. Пришло время другим сделать шаг вперед и выполнить работу, на которую они способны. Мы отступаем после 100% победы над Халифатом!», — заявил американский президент.

По мнению политолога Александра Асафова, США желает разделить ответственность за Сирию со странами Запада.

«У американцев не очень хорошо складывается ситуация с присутствием в Сирии, и их действия не ведут к выполнению целей», — добавил Асафов в беседе с RT.

Кроме того, американский лидер ищет способы переключить внимание общественности со своего проекта о возведении стены на границе Мексикой, который активно подвергается критике.

США и их союзники развернули военную операцию против террористов ИГ в САР в 2014 году без согласия официального правительства страны. В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и скором выводе американских войск из республики, однако затем сроки ухода из страны постоянно менялись. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране. Накануне, 16 февраля, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.