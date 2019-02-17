В Казани упавшая из-за толчка пенсионерки девочка сломала руку

В Казани действия пенсионерки привели к перелому руки у 13-летней девочки. Об этом сообщило издание «Политэксперт».

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел в автобусе. На одной из остановок пенсионерке понадобилось выйти, и она толкнула стоявшего у двери подростка. По информации источника издания, женщина при этом громко бранилась.

Девочка упала на дверь в тот момент, когда она начала открываться, и ее руку зажало между поручнем и створкой двери. Несмотря на крики и плач пострадавшей, никто из пассажиров или сотрудников автобуса не обратил внимания на инцидент.

Школьница обратилась в ближайшую аптеку, там ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали перелом руки.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В течение трех месяцев поступит процессуальное решение по этому делу.

Ранее, 11 февраля, охранники ТЦ в Новороссийске применили физическую силу в отношении 15-летней школьницы. Врачи диагностировали у нее перелом поясничного позвонка.