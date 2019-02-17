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Врио Лимаренко отметил вклад «Детей Азии» в спортивное наследие Сахалина

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Фото: ТАСС/Андрей Голованов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал журналистам, что первые международные зимние игры «Дети Азии» внесли значительный вклад в развитие спорта на Сахалине. Об этом он сообщил 17 февраля.

Лимаренко отметил, что объекты Игр будут востребованы российскими спортсменами при подготовке к Олимпиадам в 2020 и 2022 годах.

«Очень важно, что мы теперь имеем большой опыт проведения таких важных спортивных мероприятий. В нашем распоряжении есть объекты, построенные к этим Играм, у нас осталось современное оборудование и инвентарь, которые будут использоваться в спортивных секциях», — цитирует слова врио губернатора ТАСС.

Он также рассказал, что теперь около 5 тыс. сахалинцев получат дополнительную возможность тренироваться.

Лимаренко поделился и планами проведения других крупных мероприятий — через год после Игр в Сахалине пройдет открытый чемпионат по лыжному спорту среди юношей.

Первые зимние игры «Дети Азии» прошли в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 20 стран.

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