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Хулиган погиб в драке с охранником в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Во время драки с сотрудником службы охраны погиб прохожий. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в центре Москвы в Никитском переулке возле Тверской улицы. Отмечается, что мужчина спровоцировал конфликт с охранником, в ходе потасовки они упали на землю. Оппонент охранника получил смертельную травму.

На место происшествия прибыли медики. Они не смогли спасти погибшего.

Погибшим оказался 32-летний Геннадий Павлов, пишет «МК». По версии издания, в ходе потасовки ему стало плохо, отчего мужчина скончался. Предположительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Ранее охранник одной из больниц Петрозаводска спустил с лестницы привезенного скорой помощью пациента. Внешний вид пострадавшего ему не понравился. Обративший на это внимание очевидец получил от охранника ответ: «Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!» Молодой человек обещал вызвать полицию, после чего на место инцидента прибежала медсестра, а сам охранник исчез.

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