В Демпартии попытаются принудить Трампа рассекретить переговоры с Путиным

Члены Демократической партии США намерены добиться от президента Дональда Трампа разглашения тем его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 16 февраля сообщило издание Politico со ссылкой на председателя комитета по разведке в Палате представителей Адама Шиффа, а также главу комитета по международным делам Элиота Энгеля.

Шифф рассказал, что сейчас обсуждает с советником по правовым вопросам Дугласом Леттером, как можно юридически обязать администрацию президента передать документы, которые имеют отношение ко встречам Трампа и Путина.

«Я встретился с главным юрисконсультом, чтобы обсудить это и определить лучший способ, который позволит узнать, что происходило на этих личных встречах — будь то запрос показаний переводчика, заметки переводчика или другие средства», — пояснил Шифф.

«Я не говорю, что я выступаю за то, чтобы переводчики разыскивали все свои заметки, но я думаю, что президент не должен скрывать эти заметки», — подчеркнул Энгель.

13 января стало известно, что конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч Путина и Трампа. В комитетах по разведке и по иностранным делам отметили, отсутсвие у них детальной информации о переговорах президентов «вызывает ряд вопросов».

Президент США Дональд Трамп скрыл от своей администрации подробности всех переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как написала газета The Washington Post, даже в засекреченных файлах не содержится никаких детализированных записей разговоров двух политиков.

Так, например, после встречи Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал занимавший тогда пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, американский президент забрал записи разговора у своего переводчика и потребовал ни с кем не обсуждать то, что было сказано.

Кроме того, встреча двух лидеров «с глазу на глаз» проходила только в присутствии переводчика президента России.

Единственная полноформатная встреча лидеров прошла в Хельсинки в июле 2018 года.