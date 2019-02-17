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Азаров рассказал о расследовании ФБР растраты кредитов МВФ на Украине

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Действующее украинское руководство за 2018 год похитило около $3 млрд из кредитов, предоставленных различными международными организациями. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, изучив информацию нацбанка страны.

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«Оказывается, Украина заняла два миллиарда каких-то кредитных ресурсов у МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и миллиард во Всемирном банке — три, а вывела 3,5 миллиарда. Куда вывела? В офшоры», — заявил экс-глава правительства в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что такие показатели обеспокоили иностранных кредиторов, и ситуацию сейчас изучает Федеральное бюро расследований (ФБР) США, пишет «РИА Новости». «Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем», — пояснил Азаров.

Кроме того, экс-премьер подверг критике действия президента Украины Петра Порошенко, при котором «страна стала за пять лет самой нищей в Европе». «Это позор. Довели страну. Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно и просил бы прощения у украинского народа», — заверил бывший глава правительства.

С 2015 года Украине оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). В рамках кредитной программы Киев обязан проводить определенные преобразования в стране, в частности, властям приходилось повышать цены на газ для населения. В декабре 2018 года стало известно, что за время сотрудничества с МВФ внешний долг Украины не сократился, а вырос на $13 млрд.

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