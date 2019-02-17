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Немецкая газета рассказала о превращении РФ в «великую IT-державу»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Россия превращается в «великую IT-державу», к такому выводу пришла немецкая деловая газета Handelsblatt.

По мнению издания, это связано с тем, что российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью. Кроме того, страна переживает бум интернет-торговли.

При это эксперты отмечают, что пока в России отсутствует крупный глобальный игрок на рынке высоких технологий.

Handelsblatt указала, что доходы «Яндекса» в 2018 году увеличились на 36% до $1,8 млрд, а прибыль выросла на 430% до $660 млн.

Автор считает, что «Яндекс» находится на пути к тому, чтобы стать российским Amazon, Google и Uber, так как число интернет-пользователей в России растет огромными темпами.

6 февраля кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что желание компании «Яндекс» производить собственные фильмы и сериалы делает ее серьезным конкурентом для телеканалов.

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