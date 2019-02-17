В Москве прошли соревнования на Кубок генпрокурора по хоккею

На один день гособвинители сменили синюю форму на коньки и шлемы — в Москве разыграли Кубок генпрокурора по хоккею с шайбой.

Соревнование приурочено к 25-летию Конституции России. Начали с гала-матча, в котором приняли участие звезды отечественного хоккея. В состав сборных вошли профессиональные спортсмены.

За главный трофей на льду боролись 8 команд из разных федеральных округов. Лучшими стали прокуроры из Сибирского федерального округа.