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Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»

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Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста «России 1», который пытался задать вопрос президенту Украины во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Как сообщает «Газета.ру», изначально Порошенко отказался разговаривать с сотрудником телеканала. Он заявил, что российские СМИ должны «извиниться перед его страной».

После этого охранник начал отталкивать журналиста в сторону и схватил его за руку, в которой тот держал микрофон.

Аналогичная ситуация произошла 26 сентября 2018 года в ООН. Тогда тот же журналист «России 1» Евгений Попов пытался задать вопрос у идущего по коридору Порошенко и попытался.

«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию», — сказал украинский лидер.

В начале декабря 2018 года Попов во время телепрограммы «60 минут» на к «Россия 1» выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Эксперт вел рассуждение о возможном вмешательстве России в ситуацию на Украине и во время аргументации своей позиции назвал Попова чужим именем.

24 января во время интервью вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко рады на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) украинский журналист оттолкнул Ольгу Скабееву, которая является женой Попова, от политика. Затем вмешался депутат рады Борислав Береза, который также толкнул и оскорбил журналистку «Россия 1».

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