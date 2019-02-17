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Охранник Порошенко оттолкнул российского журналиста

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Охранник президента Украины Петра Порошенко напал на журналиста телеканала «Россия-1», пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру во время Мюнхенской конференции.

На брифинге Порошенко отказался отвечать на вопросы российских СМИ, потребовав сначала «извиниться перед Украиной». При этом охранник политика стал отталкивать одного из журналистов, удерживая его руку с микрофоном.

Порошенко является одним из участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 15 по 17 февраля. В рамках мероприятия украинский лидер встретился с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и попросил его поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с Керченским инцидентом.

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