Лавров усомнился в честности американского журналиста

Глава российского МИДа Сергей Лавров осадил журналиста американской газеты The Washington Post в ответ на вопрос о сирийском президенте Башаре Асаде.

Как пишет «Газета.ру», во время брифинга по итогам Мюнхенской конференции представитель издания поинтересовался у российского министра, какие шаги предпримет Москва, чтобы избежать «новых преступлений [президента Сирии Башара] Асада против своего народа».

В ответ Лавров заметил, что журналист в любом случае «напишет то, что хочет», вне зависимости от сказанного.

«Так что пишите», — обратился дипломат к своему собеседнику.

14 февраля в Сочи состоялся четвертый трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Лидеры России, Турции и Ирана обсудили дальнейшие совместные действия в целях нормализации обстановки в САР. В МИД РФ ранее подчеркивали, что Белый дом игнорирует приглашения на международные встречи в Астане по урегулированию сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.