Прямой эфир

Лавров усомнился в честности американского журналиста

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского МИДа Сергей Лавров осадил журналиста американской газеты The Washington Post в ответ на вопрос о сирийском президенте Башаре Асаде.

Карта тройки: Россия, Иран и Турция выступили за целостность Сирии
Решения, принятые на встрече в Сочи, ускорят процесс политического урегулирования в республике

Как пишет «Газета.ру», во время брифинга по итогам Мюнхенской конференции представитель издания поинтересовался у российского министра, какие шаги предпримет Москва, чтобы избежать «новых преступлений [президента Сирии Башара] Асада против своего народа».

В ответ Лавров заметил, что журналист в любом случае «напишет то, что хочет», вне зависимости от сказанного.

«Так что пишите», — обратился дипломат к своему собеседнику.

14 февраля в Сочи состоялся четвертый трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Лидеры России, Турции и Ирана обсудили дальнейшие совместные действия в целях нормализации обстановки в САР. В МИД РФ ранее подчеркивали, что Белый дом игнорирует приглашения на международные встречи в Астане по урегулированию сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
РФ и Сирия откроют гуманитарные коридоры для выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017