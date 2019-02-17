Неонацисты устроили факельное шествие в столице Болгарии

Неонацисты провели традиционное факельное шествие «Луков марш» в болгарской столице Софии. Акция названа в честь сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887–1943).

Как сообщает ТАСС, формально шествие было запрещено, однако городская администрация разрешила неонацистам возложить цветы к памятной доске. Таким образом несколько сотен человек, включая радикалов из других стран, прошли по маршруту от Национального дворца культуры до дома, где жил генерал.

Одновременно в Софии состоялось протестное шествие под лозунгом «Без нацистов на улицах». Участники обвинили местные власти в безразличии к шествию неонацистской идеологии.

«Власти его клеймят, но проведению практически не мешают», — добавили члены антифашистского союза.

В ноябре прошлого года в армии Германии раскрыли неонацистский заговор. Группа из 200 заговорщиков внутри элитного подразделения вооруженных сил планировала провести военный переворот в стране, убив политических лидеров и активистов, а также устроив бойню среди мигрантов.