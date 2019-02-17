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Пушков восхитился ответом Лаврова американскому журналисту

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как министр иностранных дел России Сергей Лавров «поставил на место» журналиста американской газеты The New York Times.

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По словам Пушкова, корреспондент поинтересовался у главы российского МИДа, какие меры предпримет Москва, «чтобы предотвратить новые преступления [президента Сирии Башара] Асада против своего народа?».

В ответ Лавров заметил, что журналист в любом случае «напишет то, что хочет», вне зависимости от сказанного.

«Это называется — поставить на место», — написал Пушков в Twitter.

В конце января Лавров заявил, что Белый дом игнорирует приглашения на международные встречи в Астане (Казахстан) по урегулированию сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.

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