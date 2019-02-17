Пушков восхитился ответом Лаврова американскому журналисту
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как министр иностранных дел России Сергей Лавров «поставил на место» журналиста американской газеты The New York Times.
По словам Пушкова, корреспондент поинтересовался у главы российского МИДа, какие меры предпримет Москва, «чтобы предотвратить новые преступления [президента Сирии Башара] Асада против своего народа?».
В ответ Лавров заметил, что журналист в любом случае «напишет то, что хочет», вне зависимости от сказанного.
«Это называется — поставить на место», — написал Пушков в Twitter.
В конце января Лавров заявил, что Белый дом игнорирует приглашения на международные встречи в Астане (Казахстан) по урегулированию сирийского конфликта.
Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.