Лавров заявил о желании ЕС улучшить отношения с РФ

Представители стран ЕС говорили о желании улучшить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где он принимал участие в конференции по безопасности.

«Но, видимо, пока этого (нормализации отношений. — Ред.) не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства», — сказал дипломат, его слова приводит «РИА Новости».

Также министр обратил внимание, что позицию Москвы на конференции стали больше слушать. Он пошутил, что, наверное, даже хотел бы видеть некоторую изоляцию России, так как переговоры российской делегации были бесперебойные.

«Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации», — поиронизировал Лавров.

Между тем в ходе Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что геостратегически Европа не заинтересована в разрыве всех отношений с Россией.

Ранее в феврале агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Евросоюз вновь может ввести ограничительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ожидается, что они коснутся нескольких россиян.

Более того, американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.