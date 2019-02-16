В российском МИДе назвали условия для сотрудничества с Лондоном

Москва готова к диалогу с Лондоном при условии отказа королевства от антироссийской политики. Об этом в субботу, 16 февраля, заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов во время встречи с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как пишет ТАСС, представители внешнеполитических ведомств обсудили российско-британские отношения и пути решения сложившихся проблем. В Москве считают, что наладить сотрудничество можно лишь путем взаимоуважительного и равноправного диалога.

При этом в Форин-офисе сообщили, что на встрече с Титовым Данкан отметил «глубокие разногласия» между Лондоном и Москвой. По мнению британского представителя, для нормализации отношений между государствами России необходимо выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер.

Однако, как рассказал ТАСС российский дипломатический источник, информация британского МИДа не соответствует тональности прошедшей встречи.

С 15 по 17 февраля в Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Встреча представителей России и Великобритании является первой после отравления бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, осложнившего отношения двух стран. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы.