Путин в разговоре с Макроном указал на противоречие действий Киева нормам ОБСЕ

В ходе телефонных переговоров, которые провели президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, российский лидер подчеркнул, что действия Киева противоречат принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 16 февраля сообщается на сайте Кремля.

Среди расходящихся с политикой ОБСЕ действий Путин назвал решение не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказ от организации избирательных участков в России.

«При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили также ситуацию в Сирии. Французский лидер выразил надежду на сотрудничество по этому вопросу с Россией.