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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом 16 февраля сообщается на сайте Елисейского дворца.

Французский лидер рассказал о приоритетах страны по урегулированию сирийского конфликта. Он выразил надежду на сотрудничество по этому вопросу с Россией.

«В Сирии ситуация оставляет желать лучшего, имеются значительные риски для региональной и международной безопасности», — говорится на сайте дворца.

По итогам разговора Макрон утвердил приоритетные задачи для государства по решению сирийского вопроса. Среди них борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), организация беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, а также защита гражданского населения.

12 февраля посол Франции в России Сильви Берманн рассказала о возможном выводе французских войск из Сирии. Она отметила, что французские власти были удивлены решением США вывести свой военный контингент из страны.

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