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Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главного акционера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

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Представитель защиты намерен обратиться в Мосгорсуд для изменения гражданину США меры пресечения на освобождение под залог или перевод под домашний арест.

13 февраля СК России возбудил уголовное дело о хищении в банке «Восточный». Потерпевшими признаны кредитная организация «Восточный Экспресс» и миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

В рамках расследования были задержаны, а позже арестованы пять человек — директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Калви считается основным фигурантом по делу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Предполагается, что он, являясь главным держателем акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил другого акционера той же кредитной организации принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом Калви, как считает следствие, совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд.

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