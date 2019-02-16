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Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно

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Россия успешно завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Пуски проводились в январе нынешнего года на одном из полигонов, рассказал ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли. По его словам, в ходе тестирования удалось подтвердить заявленные ранее сведения о неограниченной дальности полета разработки.

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Как рассказал «Федеральному агентству новостей» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, новинка будет применяться для точечного уничтожения стратегически важных объектов противника. По его словам, подобной ядерной установки нет больше нигде, а все эксперименты западных стран заканчивались неудачно. Специалист добавил, что эта ракета будет неуловимой благодаря своим способностям обходить ПРО и ПВО, размещенные вражескими силами.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

О завершении ее создания заявил в марте 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По словам главы государства, новый летательный аппарат будет низколетящим и малозаметным. Кроме того, разработка будет отличаться непредсказуемой траекторией полета.

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