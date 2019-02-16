Додон отказался отзывать посла из России

Молдавия не намерена отзывать из России посла Андрея Негуцу, заявил глава республики Игорь Додон.

«Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может», — пояснил лидер государства агентству «РИА Новости».

13 февраля министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России. Причину обращения в МИДе не уточнили, но заверили, что это не связано со спасением молдавских летчиков из афганского плена.

По словам вице-председателя правящей Демократической партии Молдавии Владимира Чеботаря, посла могут отозвать из-за того, что он не препятствовал открытию в январе этого года фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье» в Москве. В Тирасполе этот офис назвали официальным представительством непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. После этого молдавский МИД вызывал к себе российского посла Олега Васнецова из-за надписи «Официальное представительство» на фасаде здания организации.

Чеботарь добавил, что в случае нежелания Додона отозвать посла главу государства в очередной раз отстранят от обязанностей.

Негуца стал послом Молдавии в России весной 2017 года, однако в декабре того же года его отозвали для консультаций. Он вновь приступил к работе в марте 2018-го.