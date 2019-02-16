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Новогодние украшения начали демонтировать в Сыктывкаре

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В центре Сыктывкара демонтируют новогодний шар, установленный на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической почти два месяца назад.

Как отмечает ИА «Комиинформ», до 18 февраля городские службы уберут всю иллюминацию, елки, новогодние арт-объекты, ледовые городки. Затем начнется подготовка к празднованию Масленицы. На Стефановской площади подготовят место для масленичного столба.

Напомним, жители Казани сдали 4,12 т новогодних елок в январе 2019 года. Все собранные хвойные пошли на корм козам. В этом году елок было очень много, поэтому их пришлось вывозить двумя партиями. Ранее сообщалось о том, что нераспроданные новогодние елки в Москве направили в столичный зоопарк.

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