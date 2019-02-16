В МИД Австрии заявили об обязанности Киева допустить на выборы всех наблюдателей ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Украина должна соблюдать нормы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и допустить на предстоящие выборы президента страны международных наблюдателей с участием представителей России.

7 февраля Верховная рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради «минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

В свою очередь Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.