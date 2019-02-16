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Рост пассажиропотока зафиксирован в Дальневосточном регионе

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После снижения норм беспошлинного ввоза товаров пассажиропоток в Дальневосточном регионе увеличился на 16% по сравнению с январем 2018 года.

Как пояснил и.о. начальника службы организации таможенного контроля ДВТУ Алексей Полушко, больше всего увеличилось количество физических лиц, пересекших таможенную границу в регионе деятельности Владивостокской таможни. Это связано с появлением новых пассажирских направлений, открытых в аэропорту Владивосток с осени 2018 года. Рост составил 30%, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отечественные авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10,6% в годовом выражении, до 107,7 млн человек с января по ноябрь 2018 года. Об этом говорят данные Росавиации, опубликованные 25 декабря. Отмечается, что компания «Аэрофлот» за данный период увеличила поток пассажиров на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,8 млн человек.

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