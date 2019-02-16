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Мошенники инсценировали ДТП в Благовещенске для получения страховки

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Суд в Благовещенске вынес приговор по делу девяти местных жителей, которые с декабря 2016 года по июль 2017 года инсценировали несколько ДТП. Через представителей по доверенности фигуранты предоставили заявления о выплатах в две страховые компании.

В результате этим организациям был причинен ущерб на общую сумму более 2 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. Мошенникам назначено наказание: одному — три года лишения свободы, троим — по одному году лишения свободы. Кроме того, одной из соучастниц преступления суд назначил 1 год и 2 месяца лишения свободы с отсрочкой до 2023 года, ее сообщнице — 10 месяцев с отсрочкой до 2026 года. Двум молодым людям назначены исправительные работы. Еще одной женщине дали 1 год и 6 месяцев принудительных работ, информирует asn24.ru.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевших страховых компаний невозмещенный ущерб — свыше 1 млн. 400 тыс. рублей.

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