Прямой эфир

ОЭЗ «Центр» в Воронежской области почти готова к работе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области документы для начала работы ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе будут готовы в этом месяце. На территории создана инженерная инфраструктура. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, есть все возможности для развития высокотехнологичных производств, пишет ИА «Абирег».

«Поэтому ориентируемся сейчас на взаимодействие в части радиоэлектроники с «Ростехом» и «Росатомом». Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов», — сказал глава региона.

В качестве консультанта воронежской ОЭЗ выступает известный японский институт развития Номура, который занимается развитием бизнеса в Стране восходящего солнца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особая экономическая зона появилась под Воронежем
Китайцы построят деревообрабатывающий завод в Амурской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017