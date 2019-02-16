ОЭЗ «Центр» в Воронежской области почти готова к работе

В Воронежской области документы для начала работы ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе будут готовы в этом месяце. На территории создана инженерная инфраструктура. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, есть все возможности для развития высокотехнологичных производств, пишет ИА «Абирег».

«Поэтому ориентируемся сейчас на взаимодействие в части радиоэлектроники с «Ростехом» и «Росатомом». Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов», — сказал глава региона.

В качестве консультанта воронежской ОЭЗ выступает известный японский институт развития Номура, который занимается развитием бизнеса в Стране восходящего солнца.