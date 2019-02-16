Джей Джей Абрамс рассказал о завершении съемок девятой части «Звездных войн»

Американский режиссер Джей Джей Абрамс рассказал в своем Instagram о завершении съемок девятого эпизода «Звездных войн», пишет «Газета.ру».

«Не представляю, как поблагодарить по-настоящему волшебные команду и актерский состав. Я навсегда в долгу перед всеми вами», — отметил Абрамс.

В ноябре 2018 года стало известно, что киностудия Disney снимет сериал, который станет приквелом к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Ожидается, что работа над ним начнется в 2019 году. Дата выхода сериала, как и его название, пока неизвестны.

28 октября сообщалось, что киностудия Lucasfilm решила отказаться от съемок спин-оффа «Звездных войн», посвященного персонажу киновселенной Бобе Фетту.