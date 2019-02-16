Гора из «Игры престолов» прочитал стихи на День святого Валентина

Григор Клиган на самом деле никакой не Гора, а просто романтик. Один из самых ужасающих персонажей «Игры престолов» показал истинное лицо.

Ланнистеры красные,

Белые ходоки синие,

В этот День святого Валентина

Я отдам тебе весь Вестерос.

Возможно, Хафтор Бьёрнссон в таком виде планировал встретить свою жену. Кстати, в соцсетях актера не только фото железа, но и много любви.