Гора из «Игры престолов» прочитал стихи на День святого Валентина
Григор Клиган на самом деле никакой не Гора, а просто романтик. Один из самых ужасающих персонажей «Игры престолов» показал истинное лицо.
Ланнистеры красные,
Белые ходоки синие,
В этот День святого Валентина
Я отдам тебе весь Вестерос.
Возможно, Хафтор Бьёрнссон в таком виде планировал встретить свою жену. Кстати, в соцсетях актера не только фото железа, но и много любви.
Григор Клиган на самом деле никакой не Гора, а просто романтик. Один из самых ужасающих персонажей «Игры престолов» показал истинное лицо.
Ланнистеры красные,
Белые ходоки синие,
В этот День святого Валентина
Я отдам тебе весь Вестерос.
Возможно, Хафтор Бьёрнссон в таком виде планировал встретить свою жену. Кстати, в соцсетях актера не только фото железа, но и много любви.