Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году. По словам исследователей, за трагедией на горе Холтчахль стоят погодные условия, а именно — сильная буря, под которую попали «дятловцы».

Версию о том, что палатку группы могла снести лавина исследователи отвергли, так как поставили свою палатку на том же месте и выяснили, что лавине негде было набрать скорость, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, ученые рассказали, что во время ночевки на горе стояла зловещая тишина, причем больше они с такой нигде не сталкивались. Они также ужаснулись судьбе ребят из группы Дятлова и отметили, что даже представить не могут, что им пришлось пережить.

1 февраля эксперт-криминалист назвал свою версию гибели группы Дятлова. По его мнению, причиной гибели ее участников могли стать военные испытания.

В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен (на языке манси означает «гора мертвецов») нашли тела девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились туда в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы.

В живых остался только один человек — он сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия. Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссора между туристами и др.