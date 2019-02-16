Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля

Синоптики рассказали об облачной погоде в Московском регионе 16 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Облачно с прояснениями будет в дневное время в столице, местами ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до 3 градусов тепла. В ночное время столбик термометра опустится до -2 градусов, пишет ТАСС.

В Подмосковье температура воздуха местами может опуститься до 2 градусов мороза, в некоторых районах поднимется до 3 градусов тепла в дневное время, а в ночное может похолодать до -4 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, до 10 м/с, местами могут наблюдаться порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов. Департамент транспорта Москвы попросил водителей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.