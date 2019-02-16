«Монако» включил Головина в заявку на игру против «Нанта»

Тренерский штаб «Монако» включил российского полузащитника Александра Головина в заявку на матч чемпионата Франции по футболу против «Нанта». Встреча пройдет 16 февраля.

Головин ранее получил повреждение голеностопа в игре с «Монпелье». Участие 22-летнего игрока в ближайшем матче было под вопросом. Головин принял участие в 21 матче «Монако» во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и две голевые передачи, передает RT.

Французское издание Le 10 Sport ранее составило список худших трансферов высшего дивизиона чемпионата страны в летний период дозаявок. В антирейтинг попал переход Головина из ЦСКА в «Монако».

27 июля «Монако» официально объявил о переходе полузащитника сборной России. Клуб заключил договор с Головиным до 2023 года. Он выступает под номером 17. По данным СМИ, монегаски заплатили за спортсмена €30 млн. Зарплата игрока составляет €225 тыс. в месяц.