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Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

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Народная артистка СССР, украинская актриса Ада Роговцева призвала жителей Украины «изолироваться» от россиян, раскритиковав их менталитет. Об этом она заявила в интервью изданию ZIK.

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По ее словам, российских граждан приучили к тому, что украинцы хуже, и они всегда снисходительно к ним относились. Актриса подчеркнула, что Крым в России давно считает своей территорией.

При этом она отметила, что сама не сталкивалась с подобным отношением, так как всегда хорошо говорила по-русски и не позволяла этого, пишет «Газета.ru». Роговцева известна по ролям в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».

Ранее в 2018 году вспыхнули два скандала после высказываний певиц Лаймы Вайкуле и Лолиты Милявской о принадлежности Крыма.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев не признает итоги референдума и считает полуостров своей оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что голосование соответствовало нормам международного права.

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