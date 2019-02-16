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Жилой дом обрушился на востоке Китая

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Фото: Global Look Press
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Более 10 человек остаются под завалами в результате обрушения жилого дома на востоке Китая.

Как передает ТАСС со ссылкой на местный портал и полицию, инцидент произошел в городе Фучжоу в субботу в 05:50 по местному времени (00:50 мск).

На месте происшествия работают спасатели, которым уже удалось извлечь из-под завалов семь человек. Все пострадавшие госпитализированы. Причины обрушения выясняются.

Вечером 14 февраля в частном трехэтажном коттедже в Красноярске произошел взрыв газа. Он полностью разрушил шесть квартир, еще 10 получили повреждения. Под завалами погибли два человека.

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