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Прощание с певцом Сергеем Захаровым пройдет в подмосковном крематории

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Фото: ТАСС/Сергей Микляев
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Прощание с народным артистом России Сергеем Захаровым состоится в субботу, 16 февраля.

Прощальная церемония пройдет в Центральном зале второго крематория на Николо-Архангельском кладбище в Московской области с 11:00 до 13:00, передает «РИА Новости». Прах артиста будет захоронен на кладбище Зеленогорска под Петербургом.

Советский и российский эстрадный певец скончался в столице на 69-м году жизни от сердечной недостаточности 14 февраля.

Он родился в 1950 году в украинском Николаеве. В 1971-м Захаров поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных, а спустя два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Захаров пел романсы, арии и произведения классиков: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других композиторов.

В 1975 году исполнил одну из главных ролей в фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Вместе с ним в ленте снялись Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.

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