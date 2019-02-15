Скончался актер Евгений Редюк

Заслуженный артист России Евгений Редюк скончался в Ульяновске на 71-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

В театре, где актер проработал около 40 лет, отметили, что Редюк был «одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьезная часть репертуара».

Церемония прощания с актером состоится в драмтеатре 17 февраля.

Редюк запомнился зрителям ролями в таких постановках, как «Двенадцатая ночь», «Хозяйка гостиницы» и «Горе от ума». В 1998 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.