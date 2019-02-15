Прямой эфир

Скончался актер Евгений Редюк

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России Евгений Редюк скончался в Ульяновске на 71-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

В театре, где актер проработал около 40 лет, отметили, что Редюк был «одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьезная часть репертуара».

Церемония прощания с актером состоится в драмтеатре 17 февраля.

Редюк запомнился зрителям ролями в таких постановках, как «Двенадцатая ночь», «Хозяйка гостиницы» и «Горе от ума». В 1998 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер актер из «Крестного отца» Кармен Аргензиано
Актер Станислав Житарев попал в больницу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017