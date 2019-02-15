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ЕС согласовал новые санкции против россиян

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Европейский союз согласовал санкции против нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщает в пятницу, 15 февраля, Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По данным агентства, главы МИД стран-членов ЕС обсудят этот вопрос в понедельник, 18 февраля, на встрече в Брюсселе. Имена людей, в отношении которых предложено ввести ограничительные меры, не называются. Речь идет о шести-семи «лицах среднего звена». Евросоюз при этом не собирается вводить санкции из-за инцидента Керченском проливе против российских компаний, уточнил источник.

13 февраля американские сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА). Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского гocдoлгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей. Конгрессмены таким образом предложили ответить на предполагаемое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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