«Роскосмос» продолжит попытки связаться с телескопом «Спектр-Р»

Специалисты будут пытаться наладить связь с российским радиотелескопом «Спектр-Р» до 15 мая. Об этом 15 февраля заявил советник главы «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

После указанной даты пройдет заседание госкомиссии, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе телескопа, сообщает ТАСС.

Как передает «Интерфакс», в «Роскосмосе» отметили, что, по косвенным данным, основные системы космического аппарата функционируют, а контроль над ним можно вернуть.

«Несмотря на отсутствие на настоящий момент связи с космическим аппаратом, по оценкам специалистов, существует вероятность, что контакт с ним можно восстановить», — рассказали в госкорпорации.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что «Роскосмос» безрезультатно опробовал все способы связи с аппаратом. Новые способы, по утверждению Блошенко, еще не изобретены.

Связь со «Спектром-Р» была потеряна 12 января. Радиотелескоп находится в космосе более восьми лет, что превышает срок его работы в 2,5 раза. Эксперты полагают, что он перестал выходить на связь из-за отказа командного передатчика, в котором, вероятнее всего, накопилась радиация.

На базе аппарата осуществлялась исследовательская программа «Радиоастрон». Ее целью является изучение астрономических объектов различных типов.

Запуск нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ» запланирован на май-июнь 2019 года.