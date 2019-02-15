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«Стингер» мы взяли «тепленьким»

Полковник Владимир Ковтун, спустя 32 года получивший звание Героя России за операцию в Афганистане, дал интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полковник Владимир Ковтун, участвовавший в легендарной операции по захвату первых американских ПЗРК «Стингер», получил звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни», — говорится в сообщении на сайте Кремля. 

Министерство обороны СССР обещало высшее звание тем, кто первым захватит «стингер», еще в 1987 году, но награда нашла героя только сегодня. Тогда, 32 года назад, Владимир Ковтун был старшим лейтенантом и воевал в составе 186-го отдельного отряда 22-й бригады спецназа ГРУ Генштаба. В интервью «Известиям» Герой России рассказал о том, как бойцам удалось захватить ПЗРК, переброшенные из США для моджахедов. 

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— Когда вы оказались в Афганистане?

— В 1984 году я окончил факультет разведки Рязанского воздушно-десантного училища, после чего меня направили в город Изяслав. Там формировались три отряда специального назначения для 40-й армии. В конечном итоге 7 апреля 1985 года я вместе с товарищами прибыл в Афганистан. Основной задачей, стоявшей перед нашим отрядом, было уничтожать караваны с оружием и боеприпасами, а также совершать вооруженные налеты на укрепрайоны душманов.

Первое применение «стингеров» в Афганистане было зафиксировано осенью 1986 года в районе Джелалабада. Тогда им удалось сбить три наших вертолета. И уже 1 ноября 1986 года вышел приказ министра обороны о захвате ПЗРК «Стингер». На тот момент это было единственное интеллектуальное оружие, как его называли, «выстрелил и забыл». Советским конструкторам нужно было понять, как работает головка самонаведения, которая сама захватывает цель, по каким принципам, чтобы сделать «противоядие». И пошла, как говорится, охота за «стингерами».

— Как проходила операция по захвату ПЗРК?

— 5 января 1987 года заместитель командира отряда майор Евгений Сергеев и я полетели на рекогносцировку местности для высадки моей группы. Мы летели посмотреть место недалеко от пакистанской границы на границе зон ответственности нашего отряда и кандагарского. В этом районе «духи» себя чувствовали вольготно, поэтому-то мы и полетели посмотреть, выбрать место для десантирования группы с целью ее дальнейшей работы по перехвату караванов.

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Сначала мы увидели трех моджахедов на мотоциклах. При экстренной посадке, когда мы завязали бой, подтянулись еще 13 «духов», а нас было только пятеро на земле. Остальные вертолеты — ведомый и вертолет огневой поддержки —прикрывали нас с воздуха.

Надо сказать, что звук от работающего двигателя вертолета слышно далеко, а мы шли на предельно низкой высоте 10-15 м, и они успели сделать по нам два пуска. Сначала мы их приняли за обстрел из гранатометов. Только потом выяснили, что это «стингеры». Нам повезло, благодаря той же предельно низкой высоте полета, головки самонаведения не успели захватить цель. Нам же удалось захватить три «стингера», два из которых по нам же отстрелянные. Но один «стингер» мы взяли «тепленьким».

— Как вам в руки попали важнейшие документы по использованию «стингеров»?

— Пришлось за одним «духом» немного погоняться. Когда же догнали его и потребовали, чтобы он отдал «дипломат» с документами, моджахед не стал сопротивляться. Можно сказать, отдал с удовольствием. В «дипломате» оказались документы по использованию «стингеров», а главное — в ходе операции никто из наших бойцов не погиб. Кстати, через полтора месяца был захвачен еще один образец «стингера».

— Как получилось, что звание героя вам пришлось ждать 32 года?

— В приказе действительно говорилось, что всей группе, которая захватит первые «стингеры», будут присвоены звания Героев Советского Союза. Единственный, кто получил героя, — Евгений Сергеев. Правда, посмертно. Он умер в 2008 году —- указ президента о награждении его званием Героя России вышел в 2012-м. А тогда никаких наград не было, вообще никому.

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— О той легендарной операции Александр Проханов написал книгу «Мусульманская свадьба», которая потом вылилась в художественный фильм «Охотники за караванами».

— Фильм есть фильм — художественное произведение. Там, конечно, много собирательных образов, но некоторые герои очень точно изображены. И все-таки жизнь прозаичнее и гораздо проще.

— После отставки из рядов вооруженных сил полковник Ковтун резко поменял сферу деятельности. Теперь вы — фермер. Почему вы выбрали именно сельское хозяйство?

— Его Величество случай. Ребята, сослуживцы, предложили поучаствовать, позаниматься, изучить тему. Так я оказался во Владимирской области в деревне Недюревке. Когда приехал сюда впервые, в начале 2000-х годов, — ужаснулся! Александровская птицефабрика, построенная в 1961 году, была буквально разрушена, вид у нее был удручающий. А главное — у нас с товарищами денег нет, кредитов нет, ничего нет. Пришлось составлять бизнес-план, а потом идти в банки — до сотни банков пришлось обойти, прежде чем удалось получить первый кредит.

Справка «Известий»

Владимир Павлович Ковтун родился в 1960 году. Окончил разведывательный факультет Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В 1985–1987 годах воевал в Афганистане в составе 186-го отдельного отряда 22-й бригады спецназа ГРУ Генштаба.

5 января 1987 года в составе разведгруппы под командованием майора Евгения Сергеева старший лейтенант Владимир Ковтун в бою в Мельтанайском ущелье (провинция Кандагар) захватил документацию и образец американского ПЗРК «Стингер».

Всего за время службы в спецназе Владимир Ковтун получил семь пулевых ранений, три тяжелые контузии. В 1999 году был уволен в запас по состоянию здоровья в звании полковника.

 
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