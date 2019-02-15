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Подземный источник воды нашли для Нижнего Тагила

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В районе Верхне-Выйского водохранилища удалось обнаружить источник качественной воды, который обеспечит половину потребностей Нижнего Тагила. В перспективе его планируют включить в систему питьевого водоснабжения города.

Работы по поиску водоисточника проводились в 2017–2018 годах. Суммарные запасы составляют 17,9 тыс. куб. м в сутки с перспективой наращивания до 35 тыс. куб. м. Это соответствует половине потребностей жителей города, пишет ТагилСити.Ру.

При включении в систему питьевого водоснабжения данный источник частично заменит уже имеющиеся поверхностные источники.

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