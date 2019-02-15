Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

Первый канал принял решение об отстранении от участия в телепередачах на неопределенный срок магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

На телеканале считают поступок Друзя и Бера недопустимым. Они осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и коллег, отмечает вещатель.

Ситуацию прокомментировал и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предположил, что между магистром и главредом мог быть личный конфликт.

Обвинения Бера

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Главред программы рассказал, что намеренно принял предложение сжульничать, чтобы записать и опубликовать разговор с Друзем. Он действительно сообщил магистру правильные ответы, однако перед съемками поменял вопросы после девятого.

В результате, Друзь и знаток Виктор Сиднев, участвовавшие в телепередаче 22 декабря, не смогли дойти до финала и покинули программу с несгораемой суммой в 200 тыс. рублей.

Реакция Друзя

13 февраля Друзь прокомментировал обвинения в подкупе. В разговоре с РБК он пояснил, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша.

Бер комментарий Друзя назвал детским лепетом.

14 февраля в эфире радиостанции «Серебряный дождь» Бер заявил, что «в тусовке игровой» репутация магистра «не самая лучшая» и ему известно минимум об одном случае якобы жульничества со стороны Друзя.