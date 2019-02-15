Производство турецких сладостей запустят в Татарстане

Кондитерское производство с турецкими сладостями запустят в Татарстане. Иностранные инвесторы на первом этапе вложат в проект порядка 100 млн рублей.

Производство планируется открыть в июне 2019 года в селе Большой Машляк. Инвесторы выкупили административное здание и столовую, там проводится реконструкция. Открытие предприятия позволит создать порядка 100 рабочих мест, пишет ИА «Татар-информ».

На первом этапе турецкие инвесторы вложат 100 млн рублей, при этом компании готовы к наращиванию мощностей. Перед открытием производства инвесторы проводят переговоры с предприятием в Удмуртии, которое делает брендовую упаковку для сладостей.