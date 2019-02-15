Прямой эфир

Производство турецких сладостей запустят в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кондитерское производство с турецкими сладостями запустят в Татарстане. Иностранные инвесторы на первом этапе вложат в проект порядка 100 млн рублей.

Производство планируется открыть в июне 2019 года в селе Большой Машляк. Инвесторы выкупили административное здание и столовую, там проводится реконструкция. Открытие предприятия позволит создать порядка 100 рабочих мест, пишет ИА «Татар-информ».

На первом этапе турецкие инвесторы вложат 100 млн рублей, при этом компании готовы к наращиванию мощностей. Перед открытием производства инвесторы проводят переговоры с предприятием в Удмуртии, которое делает брендовую упаковку для сладостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пензенская область и Татарстан подписали договор о сотрудничестве
Инновационные препараты от мигрени презентуют в Татарстане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017