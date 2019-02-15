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«Интер» согласился расстаться с нападающим Икарди за €80 млн

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Фото: Global Look Press/magephotoagency/imago sportfotodienst
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Миланский футбольный клуб «Интер» готов продать аргентинского нападающего Маурио Икарди за €80 млн, что меньше прописанной в контракте суммы. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della sera.

Как уточняет «Газета.ру», в документе указана сумма трансфера в размере €110 млн, однако миланцы готовы снизить ее. Продать игрока собираются уже летом 2019 года. Опция выкупа будет доступна с 1 по 15 июля только для иностранных клубов.

13 февраля сообщалось, что Икарди лишили капитанской повязки, которую передали вратарю Самиру Хандановичу. После этого спортсмен отказался ехать на гостевой матч против команды «Рапид» в Лиге Европы, пишет RT.

Ранее 15 февраля сообщалось, что каталонский футбольный клуб «Барселона» продлил соглашение с Вальверде.

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