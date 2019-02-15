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Украинский журналист оценил предложение лишить Друзя звания магистра

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Украинский журналист и телеведущий Борис Бурда, принимавший участие в программе «Что? Где? Когда?», прокомментировал прозвучавшее в Госдуме предложение лишить Александра Друзя звания «Магистр игры».

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С инициативой отобрать регалии у участника телешоу выступил 13 февраля член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

«Если депутаты вообще этим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это вне компетенции депутатов. Звания лишает тот, кто его присвоил. Телекомпания «Игра», — цитирует Друзя «Федеральное агентство новостей».

Ранее 15 февраля ситуацию с отстранением Друзя из-за скандала о подкупе прокомментировал телеведущий Валдис Пельш. Он считает справедливым решение Первого канала в отношении магистра «Что? Где? Когда?». По его мнению, на данный шаг в отношении знатока руководство канала могло пойти только при наличии аргументов.

В пятницу, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепередачах ЧГК и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК детским лепетом.

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