В Ново-Переделкине реконструируют хлебозавод

В подмосковном Ново-Переделкине реконструируют здание хлебобулочных изделий. Проект реконструкции уже согласовали в Москомархитектуре.

После проведения намеченных работ у завода появится несколько новых корпусов, которые выполнят в той же стилистике: стены облицуют панелями в светлых тонах с красной полосой по периметру. Кроме того, площадь производственного комплекса увеличится до 24 тыс. кв. м, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что благоустройство и озеленение ждут и территорию вокруг завода. Также рабочие оборудуют парковку для грузовых и легковых автомобилей.

14 февраля сообщалось, что завод по производству шприцев откроют в Нижегородской области.