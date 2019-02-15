Прямой эфир

В Ново-Переделкине реконструируют хлебозавод

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Ново-Переделкине реконструируют здание хлебобулочных изделий. Проект реконструкции уже согласовали в Москомархитектуре.

После проведения намеченных работ у завода появится несколько новых корпусов, которые выполнят в той же стилистике: стены облицуют панелями в светлых тонах с красной полосой по периметру. Кроме того, площадь производственного комплекса увеличится до 24 тыс. кв. м, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что благоустройство и озеленение ждут и территорию вокруг завода. Также рабочие оборудуют парковку для грузовых и легковых автомобилей. 

14 февраля сообщалось, что завод по производству шприцев откроют в Нижегородской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Играют все: Дом актера представил реконструированную сцену
Новая площадка примет как мероприятия ЦДА, так и проекты молодых авторов
Мединский пообещал реконструировать 40 детских театров к 2024 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017