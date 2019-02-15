Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Ульяновской области

В Барышском районе Ульяновской области столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один человек, еще одного госпитализировали.

По данным ГИБДД по региону, авария произошла в четверг, 14 февраля, на 36-м км автодороги Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка – граница области. Автомобиль Suzuki Jimny под управлением 39-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой», пишет 1ul.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» 1981 года рождения погиб от полученных травм на месте. Водитель иномарки получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу.