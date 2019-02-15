Прямой эфир

Астраханец избил двухлетнего племянника и попытался сжечь дом брата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области мужчина избил двухлетнего племянника и поджег дом, в котором находились родственники. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации УМВД, мужчина избил племянника, пока его брат спал. На крики ребенка прибежала мама мальчика, после чего злоумышленник пошел на кухню, зажег конфорку и положил на нее тапочки и детскую обувь.

Глава семейства проснулся от запаха гари и смог потушить пламя, но его брат уже скрылся, пишет «Астрахань-24».

Двухлетнего ребенка госпитализировали с ушибами лица, живота и позвоночника. Возбуждено уголовное дело. Было установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за угрозу убийства. В момент происшествия он был пьян.

Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать осудили в Челябинской области за смерть младенца от алкоголя
Детсад в Казани выплатит компенсацию за избиение воспитателем ребенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017