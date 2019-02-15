Астраханец избил двухлетнего племянника и попытался сжечь дом брата

В Астраханской области мужчина избил двухлетнего племянника и поджег дом, в котором находились родственники. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации УМВД, мужчина избил племянника, пока его брат спал. На крики ребенка прибежала мама мальчика, после чего злоумышленник пошел на кухню, зажег конфорку и положил на нее тапочки и детскую обувь.

Глава семейства проснулся от запаха гари и смог потушить пламя, но его брат уже скрылся, пишет «Астрахань-24».

Двухлетнего ребенка госпитализировали с ушибами лица, живота и позвоночника. Возбуждено уголовное дело. Было установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за угрозу убийства. В момент происшествия он был пьян.

Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.