Дело возбудили против новгородского водителя за наезд на инспектора ДПС

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который совершил наезд на инспектора ГИБДД. Мужчина пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

ДТП произошло возле стационарного поста на въезде в Великий Новгород. 30-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на инспектора. После происшествия водитель скрылся, но вскоре его удалось задержать.

По данным ИА FlashNord, поводом для остановки водителя стала тонировка на стеклах. По факту наезда на сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».