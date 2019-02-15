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Кластер по производству баранины планируют создать в Ставрополье

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Министерство сельского хозяйства Ставропольского края планирует организовать кластер по производству баранины в регионе. Часть инфраструктуры уже создана.

Кластер расположится в Левокумском районе. Там есть четыре действующих убойных пункта, мощность которых составляет до 500 тыс. голов в год. Они производят порядка 8 тыс. т баранины. В 2018 году пункты были загружены работой лишь на 70%. Они произвели 5,6 тыс. т мяса, пишет NewsTracker.

Продукцию отправляют в Москву, Сочи и Иран.

Ранее комплекс по промышленному производству баранины предлагали построить в Кировском районе. Мощность завода должна составить до 15 тыс. т мяса в год.

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