Кластер по производству баранины планируют создать в Ставрополье

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края планирует организовать кластер по производству баранины в регионе. Часть инфраструктуры уже создана.

Кластер расположится в Левокумском районе. Там есть четыре действующих убойных пункта, мощность которых составляет до 500 тыс. голов в год. Они производят порядка 8 тыс. т баранины. В 2018 году пункты были загружены работой лишь на 70%. Они произвели 5,6 тыс. т мяса, пишет NewsTracker.

Продукцию отправляют в Москву, Сочи и Иран.

Ранее комплекс по промышленному производству баранины предлагали построить в Кировском районе. Мощность завода должна составить до 15 тыс. т мяса в год.