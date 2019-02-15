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Детские пособия увеличились в Брянской области с 1 февраля

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В Брянской области увеличились пособия по материнству и детству, которые получают женщины на ранних сроках беременности и при рождении ребенка. Об этом сообщает фонд социального страхования.

С 1 февраля 2019 года размер единовременного пособия для женщин на ранних сроках беременности составляет 655 рублей 49 копеек. Единовременная выплата при рождении ребенка выросла до 17 479 рублей 73 копейки, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Также увеличились ежемесячные пособия на первого и последующих детей. Так, минимальные выплаты по уходу за первым ребенком достигли 3277 рублей 45 копеек, за вторым и последующим — 6554 рублей 89 копеек.

В фонде соцстрахования также отметили, что индексация ежемесячного пособия законом не предусмотрена.

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