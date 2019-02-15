Ученые нашли эффективный способ предотвратить рак

Ученые Луисвиллского университета (США) разработали препарат для иммунотерапии рака, который предотвращает развитие злокачественных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперименты проводились на мышах. Грызунам вводили рекомбинантный белок SA-4-1BBL, после чего заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких. По словам исследователей, максимальный эффект при этом достигался через две недели после введения белка — несмотря на попытку заражения клетками, мыши оказались совершенно здоровы.

Отмечается, что SA-4-1BBL отключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин. По словам ученых, такой эффект достигается за счет активации CD8-лимфоцитов.

Ранее в феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.