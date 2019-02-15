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Ученые нашли эффективный способ предотвратить рак

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Фото: Depositphotos
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Ученые Луисвиллского университета (США) разработали препарат для иммунотерапии рака, который предотвращает развитие злокачественных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Эксперименты проводились на мышах. Грызунам вводили рекомбинантный белок SA-4-1BBL, после чего заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких. По словам исследователей, максимальный эффект при этом достигался через две недели после введения белка — несмотря на попытку заражения клетками, мыши оказались совершенно здоровы.

Отмечается, что SA-4-1BBL отключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин. По словам ученых, такой эффект достигается за счет активации CD8-лимфоцитов. 

Ранее в феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.

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